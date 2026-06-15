Българи с интересно име празнуват имен ден днес

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На 15 юни Православната църква почита паметта на Свети пророк Амос, Свети мъченик Исихий Доростолски и Свети Ефрем, патриарх Сръбски. Празникът е част от Петровия пост.

Амос бил роден в палестинския град Текоа и бил пастир по занятие, когото Бог повикал на пророческо служение през времето на юдейския цар Озия и на израилския цар Йеровоам. Народът обаче не се вслушвал в откровенията му.

Заради предупрежденията си пророкът бил наказван от вождовете на израилския народ.

Починал през VIII в. пр. Хр. Пророчествата на св. Амос са събрани в книга, която носи неговото име и се състои от девет глави.

Имен ден празнуват българи с името Августин, пише "Фокус".

Редактор "Екип на Петел",

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