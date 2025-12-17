Българи с трактори на протест към Брюксел

Булфото

Десетки български земеделци ще стигнат днес до Брюксел, за да се присъединят към хилядите европейски фермери, участници в утрешния мащабен протест, организиран от Конфедерацията на асоциациите на земеделските производители в ЕС. Недоволството е породено от близо 20% свиване на бюджета за земеделие в новата обща селскостопанска политика и премахването на самостоятелността при финансирането на селското стопанство. Заявката за утре е за блокиране на Брюксел.

"Трактори от Швеция се движат към Брюксел, снощи акостира ферибот от Ирландия с трактори. Организацията тече с пълна сила", потвърди пред БНР Илия Проданов – председател на Националния съюз на зърнопроизводителите.

"Много станаха неприятните ситуации в сектор "Селско стопанство" в Европа. ЕК се държи абсолютно арогантно и лицемерно към своите земеделци. Не бива да допускаме това да продължава. Без селското стопанство Европа губи продоволствената си сигурност", категоричен бе той в интервю за предаването "Преди всички".

Проданов напомни изискванията и ограниченията, които Европа налага на фермерите. По думите му Европа губи около 35% от продуктивността си заради всички изисквания. Тези 35% обаче към момента не са финансово обезпечени от подпомагането, което Европа уж предлага за компенсиране на щетите, подчерта той.

Според него споразумението с Меркосур е пагубно за земеделието в Европа. "Селското стопанство буквално ще го унищожим", смята той.

Илия Проданов е на мнение, че в Европа имаме нужда от тежки и резки решения:

"Общата селскостопанска политика трябва да се запази като отделен механизъм с отделен бюджет. Европа трябва да приеме, че светът не разсъждава като нея и тя трябва да намери начин да си остави фермерите живи. Единственият начин да спасим тежката ситуация в момента е интервенционната политика на Европа за изкупуване на зърно най-после да се актуализира и да влезе в действие, за да може Европа да даде глътка въздух на всички земеделци".

Той отбеляза като голям проблем това, че правителството е в оставка и предстои управление на служебен кабинет.

