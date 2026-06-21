Българи се клаха и стреляха на Кабакум: Двама са с опасност за живота

Снимка: ОДМВР-Варна

Двама мъже са с опасност за живота след след стрелба на Кабакум край Варна.

Около 18:05 ч. е получен сигналът за възникнало спречкване между двама български граждани в района на местността, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

По първоначални данни са пострадали мъже на 19 и 24 години, които са транспортирани до болнично заведение.

Единият е с прободна рана, а другият – с огнестрелно нараняване. И двамата са с опасност за живота.

Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента, добавят от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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