Българи се клаха и стреляха на Кабакум: Двама са с опасност за живота
Снимка: ОДМВР-Варна
Двама мъже са с опасност за живота след след стрелба на Кабакум край Варна.
Около 18:05 ч. е получен сигналът за възникнало спречкване между двама български граждани в района на местността, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.
По първоначални данни са пострадали мъже на 19 и 24 години, които са транспортирани до болнично заведение.
Единият е с прободна рана, а другият – с огнестрелно нараняване. И двамата са с опасност за живота.
Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента, добавят от полицията.
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