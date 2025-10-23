Българи се връщат от чужбина, почват да гледат зеле и фалират бързо

Пиксабей

В момента в страната има засадено прекалено много зеле, а пазарът е тотално сринат. Цената на едро е между 30 и 40 стотинки за килограм, което на практика е под себестойност, пише https://agri.bg.

Това сподели Иван Кабуров, зеленчукопроизводител и зам.- председател на Управителния съвет на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция, за Агри.БГ. Наблюденията му сочат, че много хора, които се завърнаха от чужбина, са решили да опитат късмета си в земеделието със засаждането на зеле.

„Няма достатъчно потребление, нито някаква плановост и се получава хаотично производство. Всеки тръгва да гледа нещо, каквото е по-лесно, на следващата година се отказва и цената скача от 40 ст. на 1 лев, а на пазара има дефицит. Днес си идва някой от странство, решил, че е донесъл някакви пари и се чуди какъв бизнес да стартира на село. Започва с 20 декара картофи или зеле, за една-две години фалира, но това се отразява на редовните зеленчукопроизводители“, сподели още Кабуров.

Той е категоричен, че е необходима ясна регулация от държавата - кой е земеделски производител и как продава, освен това да функционира проследяемостта на произведената продукция.

„Ние земеделските производители виждаме единствено решение по този начин – всичко да се продава с фактура, да се изсветли секторът, малките земеделски производители да издават фактура до определен обем, но да бъдат освободени от ДДС, другите - по-големите, да си плащат ДДС-то и да върви икономиката както трябва“, категоричен е той.

Зеленчукопроизводителите настояват да бъдат защитени от нерегламентирания внос, който залива борси, тържища и пазари. В момента не е проблем вносът, а това, че потреблението е едно и също в държавата, но са засадени по-големи площи със зеле.

„Голяма част от колегите просто не могат да си продадат зелето, стои им на полето, разцепва се и чакат по удобен момент, за да може да тръгне пазарът“, разказва опитният агроном, който е успял да договори предварително пазар за своята стока.

През последните две години нашите зеленчукопроизводители са разчитали на износ към съседна Румъния, тъй като местните зеленчукари не са имали добра реколта.

От дъждовете преди десетина дни, зелето е започнало да се възстановява, да се завива добре и главите се оформят, така че скоро ще има доста продукция на пазара, но търсенето не е голямо, става ясно от думите му.

„Ще се задръстим със зеле, ако не се отвори някакъв износ или пък преработвателите не започнат за изкупуват, за да слагат в бидони за втасване. Проблемът в този случай е, че цените са твърде ниски и трудно ще минат 25 стотинки за кило, което е доста под себестойността, а земеделците ще трябва да избират дали да продават“, казва още Иван Кабуров.

