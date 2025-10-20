Българи видяха странно съвпадение за обира в Лувъра

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Странно съвпадение видяха българи, свързано с обира в Лувъра. Във Фейсбук те коментират, че дръзкото проникване е станало на 19 октомври, като сред свитите безценни предмети е изумрудено колие и обеци, принадлежали на втората съпруга на Наполеон – Мария-Луиза Австрийска.

На 19 октомври през 1812 г. самият Наполеон I с френската армия се оттегля от Москва.Също на 19 октомври, но през 1813 г. приключва Битката при Лайпциг, в която Наполеон Бонапарт претърпява едно от най-лошите си поражения, пишат във Фейсбук.

Припомняме, че в дръзкия обир в Лувъра крадците опитаха да откраднат девет предмета, осем от които успяха да вземат.

Сред тях диамантена и сапфирена тиара, сапфирени обеци и сапфирено колие, принадлежали на кралица Мари-Амели и кралица Хортенс.

Изумрудено колие и обеци на Мария-Луиза, втората съпруга на Наполеон Бонапарт.

Възел от корсета на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III.

Крадците са били трима и са влезли в сградата малко след отварянето ѝ тази сутрин, съобщава Би Би Си, позовавайки се на френски медии. Мъжете са стигнали до галерия „Аполон", откъдето са задигнали девет бижута, след което са избягали със скутер. Освен това са били оборудвани с малки верижни триони, посочиха от полицията, съобщи Нова телевизия вчера.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!