Българин: 3 години работя от вкъщи за 12 хиляди лева на месец, но ме уволниха

Пиксабей

Анонимен гражданин се оплака в групата "Психология за всеки".

Ето какво пише той:

Здравейте! 3 години работих работа от вкъщи за 12,000лв. на месец в сферата на продажбите. От преди месец компанията промени изцяло стратегията и уволни целия екип и мен вкл.

Ясно ми е, че няма да си намеря подобна работа, но съм в адска депресия.

Знам, че има много по-зле от мен, аз дори не харчех парите, а събирах за да построим къща, живели сме с по 2-3 хил на месец с две малки деца и заем.

Е, направихме си вила, но сега вече чувствам една несигурност, която повечето от обшеството го чувства, но ме е налегнала адската депресия.

Освен че си търся работа и да се запиша на психиатър какво мога да направя друго, за да се успокоя?

Отговорите не закъсняха:

"Тета хийлинг ще останете приятно изненадана че от психиатър, е много вероятно да нямате нужда. "

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!