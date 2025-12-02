Българин: Два куфара с пари не стигат за двустаен апартамент

Кадър Ютуб

Еврото няма да вдигне цените, защото те вече са в небесата

Трябват ли ви два куфара с пари, за да си купите двустаен апартамент в България? Оказва се, че дори и те може да не стигнат, ако жилището е "обзаведено и след основен ремонт". Тази теза развива в новия си видео анализ популярният YouTube влогър Бати Сашо, който с доза ирония и здрав разум коментира истерията около имотния пазар и предстоящото приемане на еврото, предаде Дунав мост.

Според влогъра, датата 1 януари 2026 година се използва от брокерите и продавачите като удобно плашило за купувачите, но реалността е, че големият шок с цените вече се е случил – и то авансово.

В своето обръщение към аудиторията, публикувано днес, Бати Сашо развенчава мита, че смяната на валутата ще доведе до нов ценови апокалипсис. "На пръв поглед нищо няма да се промени от 1 януари 2026 година, но нищо вече няма да е същото," коментира иронично той ситуацията, в която българинът очаква чудо или катастрофа.

Истината е прозаична – пазарът на имоти в България от десетилетия работи де факто в евро. Обявите са в евро, сделките се договарят в евро, а левовата равностойност е само формалност за нотариалния акт. "Цените отдавна са калкулирани в европейска валута, а шоковото поскъпване се случи авансово," категоричен е анализаторът.

Страхът продава, но докога?

Основният акцент в коментара е, че страхът от "деня X" се използва за спекулативно надуване на балона. Продавачите обещават, че след въвеждането на единната валута имотите ще станат "златни", притискайки купувачите да вземат прибързани решения сега.

Но какво ще се случи, когато психологическият ефект на датата отмине?

"С изчерпването на психологическия ефект секторът остава лице в лице с фундаменталните фактори: лихвите на банките, доходите на домакинствата и скритите рискове в държавния бюджет," предупреждава влогърът. Когато еуфорията отмине, на пазара ще останат само двата куфара с пари – и въпросът дали изобщо има кой да ги даде за панелка в "Люлин" или "Дружба".

Какво движи пазара след "нулевия час"

Анализът повдига логичния въпрос – ако цените вече са "европейски", а доходите все още догонват, кой ще купува жилищата след 2026 година?

Липсата на реална новина за деня след въвеждането на еврото всъщност е най-голямата новина. Превалутирането ще е техническо, но отрезвяването на пазара може да бъде болезнено. Както отбелязва и самият автор на видеото, когато страхът изчезне, остава чистата математика на лихвените проценти и покупателната способност – фактори, които не се влияят от маркетинговите трикове на брокерите.