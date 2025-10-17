Българин: Няма държава, която да озапти цените

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Всички хранителни стоки поскъпват всеки ден, заявиха потребители. Жена е категорична, че най-повишени са цените на пилешкото месо и зеленчуците, а според друга - тези на колбасите, брашното, олиото и картофите.

Всичко е скъпо. Всичко е абсолютно нагоре, абсолютно, поне по-малко. Не може да изкараме само за храната на месец, каза пред Нова Тв мъж.

Цените се пресмятат от лева в евро, но ние гледаме какви са били преди и сега. Увеличението гледаме най-вече. Не следя този сайт „Колко струва“. Знам за него, чух, но това всичко е, за да се отчете дейност, допълни той.

Увеличавайте цените, но давайте работа на хората. Държава няма, която да озапти цените. В Германия е по-евтино всичко, гледаме интернета. Само тук ние сме с най-малките доходи и скъпа храна, каза още недоволният българин.

