Българин: Змия излезе от тоалетната чиния, вече винаги затваряме капака

Ако имате мишки в къщата, вероятността да се сдобиете с такова влечуго като домашен любимец е много голяма, предупреждават биолози

Змии плъзнаха вкъщи, които са в близост до реката в айтоско село. Като във филм по роман на Стивън Кинг неканените гости излизат от тоалетните чинии, разказва читател на Флагман.БГ.



„Бях гол, когато я видях как пълзи от банята срещу мен и нямаше с какво да я ударя. Точно влизах да се къпя. Много се изплаших, но нямаше какво да направя, освен да се дръпна назад. Видях я как влиза под мебели“, споделя той.

Срещата със студенокръвното животно го накарала бързо да се облече и да вземе кол. Започнал да търси влечугото. Страхувал се много, но трябвало да се избави от него.

„Наложи се да изнеса всичко от стаята и вече бях решил да се откажа, когато видях опашката на змията под шкафчето за обувки в коридора. Внимателно започнах да го местя. Гадината се беше навила на кълбо. Опита се да се премести пак под шкафчето, но не можа. Първият удар бе в тялото на змията, не можах да размажа главата й и тя се надигна, засъска, но тогава тоягата се стовари право в целта“, разказва мъжът.

След като убил змията, той повикал свой братовчед, за да каже от какъв вид е. Най-вероятно е водна, казал роднината.

Негов приятел пък споделил, че подобен студенокръвен ловец на мишки изпълзял и от неговата баня. Първо го забелязала съпругата му. С ужас тя изкрещяла, а мъжът й веднага грабнал голям чук и успял да освободи дома си от неканения гост. Видът бил същият.

„Винаги вече държим капака на тоалетната чиния затворен“, споделя нашият читател.

Водните змии и смоковете често са привлечени в къщите от гризачите, които обитават мазетата. Мишките са един от основните им източници на храна. Дори да не са в близост, миризмата на урина и изпражнения може да привлече змии, предупреждават биолози.

Те съветват хората, които имат гризачи във вилите си, да чистят стаите и да намерят начин да се освободят от тях. Устройствата с ултразвук вършат работа, но при по-големи помещения са неефективни.

Змиите имат чувствително обоняние и някои миризми ги отблъскват. Силни миризми като нафталин, сяра, чесън, лук и някои етерични масла (карамфил, канела, мента) могат да действат като репеленти. Пушекът и миризмата от огън също са неприятни за тях.

Ако в дома ви е влязла змия, не следвайте примера на нашия читател! Първо трябва да разберете точно с какъв вид си имате работа. Най-добре да се обадите на професионалисти или на хора с повече опит с лова на змии. Ако сте сигурни, че неканеният гост не е пепелянка или усойница, може и сами да се справите, но бъдете сигурни, че няма да ви е никак лесно в битката. Смокът също може да ви ухапе, макар че няма отрова. Може и да ви удари болезнено. Изстрелва се и бие като с чук.

