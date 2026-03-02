Българин, блокиран в Дубай: Нощта беше спокойна, интернет преекспонира нещата

кадър: бТВ

Българският туроператор Валерий Дамянов, който в момента се намира в Дубай с група туристи, съобщи, че обстановката към момента е спокойна, но проблемите са свързани основно с прибирането заради затворената аерогара.

„Всичко беше спокойно. Вчера от обяд не се е чувало нищо, в смисъл, нито гармежи. Така че явно обстановката вече се подобрява“, заяви в ефира на бТВ Дамянов.

По думите му ситуацията в социалните мрежи се преекспонира: „Но и много се преекспонира, в смисъл, много инфлуенсъри така правят нещата, че повече от 80% излиза като хайп. Няма такиви тичащи, бягащи, бомби, само има на 2-3 места, които са паднали, нормално.“

Основният проблем в момента е транспортът. „Проблема ни идва с прибирането, защото се получи тапа, още е затворена аерогарата. Това е най-натоварената аерогара. За 2 дни постоянно дават колко хора са на аерогарата, които не могат да се насенат и в хотели.“

Групата му е останала в хотела. „И хубавото е на това, че ние не сме напуснали хотела. Има разбиране и оставаме тук. После ще дойде проблемът с плащането, ако това се удължи. Но да се надяваме, да мислим позитивно, че всичко ще мине бързо“, допълни той.

По отношение на информацията, че властите в ОАЕ ще поемат разходите на блокираните туристи, Дамянов уточни: „Точно така, потвърждава се, но тук отваряме голяма тъскоба. Това е само за Абудаби и очакваме тук, на това се надяваме, тук може би до часове трябва да стане. И шейх Мактум, шейхът на Дубай, да вземе същото решение. Защото това за сега се отнася само за Абудаби. Не за ОАЕ. Поне такава ни информацията долната.“

В момента Дамянов е в Дубай с 52-ма туристи, разпределени в две групи. „Утре трябва да тръгне едната, която е от 30 души. И на 5 март е другата - с 22 души.“

По предварителен план маршрутът трябва да премине през няколко държави. „Надявам се всичко да мине е нормално, както сме го планирали преди това. Отворили се аерогарата, предполагам, че ще се мине както през Саодитска Арабия. Оттам вече е Хургада-Кайро. Горе вече е Кипър. И се прибираме. Малко по-дължено, но такиви са обстоятелствата.“

По думите му хората в групата са спокойни.

Инструкциите за безопасност получават чрез мобилните си телефони и чрез местни партньори. „Първо по телефоните се получава една информация, след което, аз работя с колеги тук, с местна фирма, която ме уведомява за всяка една промяна. Съответно следваме инструкциите. И се надяваме всичко да бъде нормално.“

От събота насам са получили няколко предупреждения. „Ами вчера бяха 4 или 5. Това бяха до обяд. След това нямаме такива. Явно се успокои, защото не се и чуват взривове. Ние се намираме в старата част на Дубай. Бурдж-Халифа е на около 15 км, а Дубай е доста голям.“

По думите му проблемните точки до момента са били в други части на града. „Проблемите до момента са около Бурж-Халифа, където и евакуираха вчера хората, доста от хотелите там са наредени, но днес вече това не е в сила.“

