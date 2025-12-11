реклама

Българин, член на наркобанда, е задържан в Испания

11.12.2025 / 16:15 0

Булфото

Тон кокаин е конфискуван в Испания, осем сръбски граждани са арестуван. Задържаните са на възраст между 21 години и 62 години.

Те са заподозрени в предоставяне на логистична подкрепа при получаването на наркотици от Колумбия и по-нататъшното им разпространение в Испания, според сръбското МВР, цитирано от БГНЕС. 

Повдигнати са наказателни обвинения срещу 60-годишне мъж и е наложена забрана за напускане на Испания, както и срещу трима словенски граждани и един български гражданин.

Общо 17 души са арестувани в международната операция.

Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич заяви, че Министерството на вътрешните работи остава надежден партньор в борбата с транснационалната престъпност, „особено в борбата с трафика на наркотици и разкриването на членове на престъпни групи“. 

 

