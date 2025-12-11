Българин, член на наркобанда, е задържан в Испания
Булфото
Тон кокаин е конфискуван в Испания, осем сръбски граждани са арестуван. Задържаните са на възраст между 21 години и 62 години.
Те са заподозрени в предоставяне на логистична подкрепа при получаването на наркотици от Колумбия и по-нататъшното им разпространение в Испания, според сръбското МВР, цитирано от БГНЕС.
Повдигнати са наказателни обвинения срещу 60-годишне мъж и е наложена забрана за напускане на Испания, както и срещу трима словенски граждани и един български гражданин.
Общо 17 души са арестувани в международната операция.
Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич заяви, че Министерството на вътрешните работи остава надежден партньор в борбата с транснационалната престъпност, „особено в борбата с трафика на наркотици и разкриването на членове на престъпни групи“.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!