Българин беше смъртоносно намушкан в Кипър

Властите в Кипър разследват брутално престъпление в района на Пея. 41-годишен български гражданин, живеещ в Лимасол, е починал, след като е бил смъртносно намушкан от 29-годишен мъж, пише In-Cyprus.

Петима души, сред които и жертвата пътували от Лимасол, за да срещнат с 29-годишния мъж пред дома му, за да уредят "неморални" лични оплаквания, породени от публични публикации в TikTok, посочва Фокус.

При пристигането си, заподозреният мъж - на 29 години, извадил нож, с който е нанесъл смъртоносни прободни рани в корема на българина.

Въпреки усилията на лекарите, българинът починал. Криминалният отдел на Пафос продължава да разследва обвиненията за предумишлено убийство и нараняване с умисъл, като аутопсията е била насрочена за днес сутринта в Никозия.

29-годишният мъж остава в ареста осем дни.

