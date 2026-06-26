Българин е арестуван по мащабно разследване за корупция в хазартния сектор на Румъния

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Български гражданин е арестуван в Румъния по обвинение за даване на подкуп в рамките на мащабно разследване за корупция, свързано с Националната служба за хазарта (ONJN).

Според румънската Национална дирекция за борба с корупцията (DNA) случаят е разкрил и друга предполагаема корупционна схема, по която е обвинен настоящият кмет на Букурещ Чиприан Чуку, пише изданието Digi24, цитирано от БГНЕС. Съдът в Букурещ е постановил 30-дневен предварителен арест за българския гражданин, посочен с инициалите Р.Д.М., обвинен в даване на подкуп. Задържана е и Одета Кристинела Нестор - бивш председател на ONJN и настоящ ръководител на организация, представляваща интересите на операторите на онлайн хазарт. Срещу нея са повдигнати обвинения за съучастие при получаване на подкуп, многократно даване на подкуп и подбуждане към неправомерен достъп до непублична информация.

Според разследването между ноември 2025 г. и април 2026 г. чрез Нестор са били предавани различни суми на служители на ONJN, за да ускоряват или забавят административни процедури, както и да предоставят поверителна информация. Прокурорите твърдят, че българският гражданин е обещал подкуп от 100 000 евро от името на хазартен оператор с цел проверка срещу компанията да приключи без налагане на санкции и без сезиране на прокуратурата или службата за борба с прането на пари. От тази сума първоначално са били предадени 50 000 евро, а останалите 50 000 евро - на 16 юни 2026 г., когато разследващите са извършили акция по залавяне на място.

В едно от последните си публични изявления Одета Кристинела Нестор остро разкритикува румънските власти за намеренията им да затегнат регулацията на хазартния сектор. По време на парламентарно обсъждане тя обвини държавата, че действа репресивно спрямо бизнеса и проявява безразличие към проблемите на сектора. Повод за думите ѝ бяха предложенията за по-строги ограничения върху рекламата на хазартни игри - както онлайн, така и офлайн, както и инициативи на няколко кметове за ограничаване на наземните залагания в техните общини.

По време на работата по случая с хазартния сектор прокурорите са събрали данни и за друга предполагаема корупционна схема, което е довело до образуването на отделно наказателно производство срещу настоящия кмет на Букурещ Чиприан Чуку. Според DNA през ноември-декември 2025 г., когато Чуку е бил кмет на шести район на румънската столица, двама бизнесмени са му предоставили услуги за политическа реклама и консултации за предизборната му кампания. В замяна, според прокуратурата, те са получили съдействие при административните процедури за издаване на разрешение за строеж на жилищен комплекс. Трети бизнесмен е обвинен, че е посредничил при предоставянето на тези облаги.

В съобщението на DNA не се твърди, че има пряка връзка между разследването за хазартния сектор и предполагаемия подкуп на Чуку, а само че данните за второто престъпление са били установени в хода на първото разследване. Срещу Чуку е наложена мярка „съдебен контрол“ за срок от 60 дни. Той категорично отрича обвиненията, като заявява, че не е получавал нито пари, нито каквито и да било облаги, и че никога не е обвързвал издаването на градоустройствени документи с лична изгода. Кметът твърди, че името му е било използвано неправомерно.

Чиприан Чуку, който е първи заместник-председател на Национално-либералната партия и близък съратник на бившия премиер Илие Боложан, беше избран за кмет на Букурещ през декември 2025 г., след като предишният градоначалник Никушор Дан стана президент на Румъния. Преди това Чуку ръководеше шести район на румънската столица. DNA подчертава, че повдигането на обвинения представлява процесуален етап от наказателното производство и не отменя презумпцията за невиновност. Разследването продължава и срещу други лица.

Редактор "Екип на Петел",

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