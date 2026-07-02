Българин е арестуван в Гърция за измами за над 690 000 евро: Представял се за държавен служител
Кадър Полиция на Гърция
Българин е задържан в Гърция във връзка с измами, от които според властите е придобил над 690 000 евро.
Гръцките медии са публикували снимка и лична информация на 30-годишния мъж Силвестър Миндев, който е обвинен в участие в престъпна група, действала в района на Атика, Солун и на територията на България.
Той се е представял пред гръцки граждани като държавен служител или като лице, действащо от името на властите.
Заплашвал е жертвите си, а също и техни близки с цел те да му дадат веднага пари, бижута или други ценности.
Задържането на българина е станало след подаден сигнал от една от жертвите. Със знанието на полицията възрастната жена оставя пари и бижута на опредено място, за да спаси свой роднина.
Арестуват българина при получаване на парите.
Според разследването установени са поне 29 случая на измами, като печалбата е над 690 хиляди евро.
Властите са разпространили негова снимка с призив гражданите да сигнализират, ако го разпознават, както и да съобщават за други подобни измами, информира БНР.
Гръцките и българските власти работят съвместно за изясняване на всички случаи на изнудване и свързани престъпления.
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