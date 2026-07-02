Българин е арестуван в Гърция за измами за над 690 000 евро: Представял се за държавен служител

Кадър Полиция на Гърция

Българин е задържан в Гърция във връзка с измами, от които според властите е придобил над 690 000 евро.

Гръцките медии са публикували снимка и лична информация на 30-годишния мъж Силвестър Миндев, който е обвинен в участие в престъпна група, действала в района на Атика, Солун и на територията на България.

Той се е представял пред гръцки граждани като държавен служител или като лице, действащо от името на властите.

Заплашвал е жертвите си, а също и техни близки с цел те да му дадат веднага пари, бижута или други ценности.

Задържането на българина е станало след подаден сигнал от една от жертвите. Със знанието на полицията възрастната жена оставя пари и бижута на опредено място, за да спаси свой роднина.

Арестуват българина при получаване на парите.

Според разследването установени са поне 29 случая на измами, като печалбата е над 690 хиляди евро.

Властите са разпространили негова снимка с призив гражданите да сигнализират, ако го разпознават, както и да съобщават за други подобни измами, информира БНР.

Гръцките и българските власти работят съвместно за изясняване на всички случаи на изнудване и свързани престъпления.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!