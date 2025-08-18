Българин е карал тира при жестоката катастрофа в Гърция с три жертви

Пиксабей

Катастрофа с камион и две коли близо до пункта за събиране на пътни такси Ясмос доведе до смърт на трима души, които са овъглени. Шофьорът на камиона е от България и е пътувал със сънародник българин. И двамата са били откарани в болницата в Комотини, съобщават медиите.

Според информация на newsit.gr, инцидентът е станал по обяд в понеделник (18.08.25 г.) на магистрала Егнатия между Ксанти и Комотини, като двата участващи леки автомобила са били спрени на пункт за плащане, тъй като се е образувала 600-метрова опашка. В този момент камионът се е блъснал в автомобилите.

От първия автомобил, в който се е ударил камионът, 3 от 4-мата пътници са били овъглени до смърт. Те са 59-годишен мъж, 61-годишен мъж и 57-годишна жена, а 49-годишна жена е оцеляла и е успяла да излезе сама от колата. Всички са били албански граждани с разрешение за пребиваване в Гърция. Информацията на медиите сочи, че хората са живели в Атина.

В другата кола са били техни гръцки роднини. Това са 36-годишният шофьор, 28-годишен пътник и две момчета на 4 и 6 години, които са били откарани в болница в Комотини като предпазна мярка. Всички са се връщали от сватба .

Шофьорът на камиона е от България и е пътувал със сънародник българин. И двамата са били откарани в болницата в Комотини, съобщават медиите, предаде бТВ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!