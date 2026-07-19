Българин е паднал от влак в Германия след сблъсък с пиян германец

Кадър ИИ, Джемини

Български граждани излязоха на протест в Манхайм, Германия с настояване за справедлив процес и в защита на наш сънародник, който е пострадал тежко и се бори за живота си след инцидент, предаде БТВ.

На 17 юли в района на Етлинген 26-годишен българин, служител на DB Security, беше тежко ранен, след като по време на физическа саморазправа с 36-годишен германски гражданин пада от движещ се с около 120 км/ч влак. В момента нашия сънародник се бори за живота си.

При проверка на билети 36 -годишният пътник, за когото се предполага, че е бил под въздействието на алкохол, влиза в словесен конфликт с контрольорите и се налага да бъдат извикани охранителите във влака, какъвто именно е нашият сънародник. Спорът прераства във физическа саморазправа, при което нашият сънародник пада от влака в движение.

По информация на германските власти съдът е отказал да остави заподозрения 36-годишен германски гражданин в ареста и той е освободен, докато разследването продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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