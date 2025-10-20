Българин е убит при нападение с нож в Атина

Пиксабей

Намушкаха и убиха 37-годишен българин пред нощен клуб в квартал "Перистери" в Атина. Според Държавната телевизия ERT всичко е започнало в 03.00 ч, когато мъжът, който купонясвал в заведение, излязъл навън, за да говори с друг човек.

Минути по-късно паднал кървящ на улицата, след като бил намушкан в корема с нож. Той бил сериозно ранен и откаран в Държавната болница в квартал "Никея", където въпреки усилията на лекарите, починал от нараняванията си.

Полицията разследва обстоятелствата, при които е станало престъплението, предаде Нова телевизия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!