Българин е задържан с над 6 кг хероин в Гърция

Булфото

Български гражданин е бил задържан в Солун от гръцката полиция, след като внесъл с автомобила си в страната над 6 килограма хероин, съобщи гръцката телевизия Скай.

Смята се, че 35-годишният българин е член на престъпна група, която извършва трафик на наркотици от България към Гърция с цел разпространението им.

Задържаният влязъл в Гърция през граничния преход Кулата/Промахон. Той бил поставен под полицейско наблюдение, а по-късно бил задържан при операция в западната част на Солун.

Първоначално у него били открити 9 опаковки с общо 743 грама хероин. При проверка на автомобила му с помощта на специално обучено куче в тайник били намерени още 26 опаковки с 5,5 килограма от наркотика.

Стойността на конфискуваното количество се оценява на повече от 150 хиляди евро, предаде БТА.

