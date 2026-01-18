Българин изкара нощта в палатка на връх Мусала: Усещане за минус 24 градуса

Кадър Фб

Ентусиаст изкара нощта на връх Мусала.

Има и такива вечери! Обещават усещане за -24 градуса!, пише Тодор Агайн.

Той е направил палатка сред снега и спи в спален чувал.

Дай снимки от сутрешното кафе, да знаем, че е минала добре нощувката, пишат му фенове.

Забравих си канчето! Ще мина без кафе утре сутрин, гледайки изгрева! Много мъка!, посочва той.

Спали сме с мои приятели на - 32 на Мусала. Имате още температура да поемете! Щом се усмихваш не ти е студено! Майтапя се! не се спичай!, отбелязва друг.

Тоше, мечките ще те изядат, бе!, притеснява се трети.

Тази сутрин видях монах да ходи бос по улица „Тодор Каблешков“ към булевард Тодор Каблешков, коментира четвърти.

