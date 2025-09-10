Българин извади чудовище в Испания

Кадър Фб

Познатият от малкия екран инфлуенсър се оказа и запален риболовец

Кристиян Янков, който набра популярност от третия сезон на онлайн риалитито "Къщата на инфлуенсърите", се похвали с впечатляващ риболовен трофей. В социалните мрежи той сподели снимки с огромен сом, уловен по време на почивката му в Испания, пише Дунав мост.

Янков позира до гигантската риба, а от публикацията му става ясно, че случката се е разиграла в района на Екстремадура, пише Дунав мост.

"Испанско слънце, добра почивка и улов, който ще помня" – написа инфлуенсърът към кадрите.

Снимките бързо събраха множество реакции и коментари от неговите последователи. В типичния си закачлив стил, Янков ги предизвика с думите: "Не гледайте последната снимка, ако ще ми се подигравате".

