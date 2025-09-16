Българин на 38 години е два пъти по-богат от Домусчиеви

Кадър ФБ

Илън Мъск вече не е най-богатият човек в света. Милиардерът бе изпрeварен от 81-годишния софтуерен магнат Лари Елисън.

Общото нетно богатство на Елисън достигна 393 милиарда долара, надминавайки състоянието от 385 милиарда долара на 54-годишния Мъск.

Възрастта на милиардерите в класацията Forbes 400

Средната възраст на милиардерите в класацията на Forbes 400 на най-богатите хора в Америка е 70 години, а 23 от членовете на списъка са на възраст над 90 години.

Най-възрастният милиардер в класацията – Арчи Алдис Емерсън

Специално внимание се обръща на магната в областта на недвижимите имоти и дървения материал Арчи Алдис Емерсън, който е най-възрастният - 96 години.

Няколко избрани щастливци милиардери са успели да натрупат поне 3,8 милиарда долара – рекордно ниската минимална нетна стойност за тази година – докато все още са относително млади.

Колко милиардери под 50 години има през 2025 г.

В тазгодишната класация има 33 милиардери под 50 години, което е увеличение спрямо 26 през 2024 г. Десетте най-млади са на възраст 42 години и по-малко.

Общо десетимата млади милиардери притежават състояние на стойност близо 357 милиарда долара, което е увеличение спрямо 273 милиарда долара през 2024 г. По-голямата част от тази сума – и почти цялата печалба от 84 милиарда долара – се дължи на един човек: Марк Зукърбърг.

41-годишният шеф на Meta е третият най-богат човек в САЩ - със състояние от 253 милиарда долара, след като през изминалата година добави 72 милиарда долара към богатството си.

Най-богатите сред по-младите богаташи

10. Нейтън Блехарчик

Възраст: 42 | Нетно състояние: 8,7 милиарда долара | Източник на богатство: Airbnb

Най-младият от тримата милиардери, съоснователи на Airbnb, които са включени в класацията на Forbes 400, Блехарчик помогна за стартирането на сайта за наеми преди 18 години с надуваем матрак на пода в апартамент; оттогава Airbnb са посрещнали 2 милиарда гости в повече от 220 страни.

9. Марк Зукърбърг

Възраст: 41 | Нетно състояние: 253 милиарда долара | Източник на богатството: Facebook

Годината на Зукърбърг бе белязана от сътресения, както в реорганизацията на ръководството на Meta, така и в стремежа на компанията да доминира в областта на изкуствения интелект.

През юни той похарчи 14 милиарда долара, за да купи 49% от Scale AI, и назначи съоснователя и бивш главен изпълнителен директор на компанията за ръководител на новата лаборатория за изкуствен интелект на Meta.

Междувременно акциите на Meta, компанията майка на Facebook, която Зукъбърг е основал в общежитието си в Харвард на 19-годишна възраст, са се повишили с 42% от миналогодишния списък, добавяйки 72 милиарда долара към нетната му стойност.

8. Дъстин Московиц

Възраст: 41 | Нетно състояние: 12 милиарда долара | Източник на богатството: Facebook

Московиц помогна за стартирането на Facebook през 2004 г. заедно с тогавашния си съквартирант Зукърбърг, който е само с 8 дни по-голям от него. Той се занимаваше с програмиране в социалната мрежа, преди да се издигне до ролята на главен технологичен директор, но напусна през 2008 г. и съоснова софтуерната фирма Asana, която излезе на борсата през 2020 г.

Заедно със съпругата си Кари Туна той управлява фондацията Good Ventures, която разполага с активи на стойност 8 милиарда долара.

Общо Московиц и Туна са разпределили около 3,9 милиарда долара за каузи, вариращи от биологична сигурност до ефективен алтруизъм.

7. Брайън Вентуро

Възраст: 40 | Нетно състояние: 4,2 милиарда долара | Източник на богатство: облачни изчисления

Вентуро е съосновател и главен стратегически директор на CoreWeave, първоначално крипто-майнинг предприятие, което оттогава се превърна в бързо растяща сила в облачната инфраструктура на изкуствения интелект, предоставяща високопроизводителни изчисления за блокчейн и генеративен изкуствен интелект.

Дебютира в класацията Forbes 400 благодарение на своя дял от почти 7% в компанията, която стана публична през март и оттогава пазарната й капитализация се е удвоила до почти 50 милиарда долара.

6. Байджу Бхат

Възраст: 40 | Нетно състояние: 6 милиарда долара | Източник на богатство: приложение за търговия с акции

Син на индийски имигрант, учен, работил за НАСА, Бхат е израснал в семейство, в което английският е бил втори език, а парите са били оскъдни. През 2013 г. той става съосновател на приложението за търговия с акции Robinhood, заедно с колегата си от Forbes 400 Влад Тенев, и извежда компанията на борсата в разгара на манията по мем акциите.

Бхат е бил съизпълнителен директор заедно с Тенев до 2020 г., когато преминава на позицията главен творчески директор. Бхат се оттегли от изпълнителната си длъжност през 2024 г., но все още е член на борда на Robinhood и притежава 6% от акциите.

Акциите на компанията са се повишили с 400% през последната година благодарение на ръста в продажбите, свързани с криптовалутите, вълната от нови продукти – от IRA до високодоходни спестовни сметки, и приходите на Robinhood, които достигнаха 3 милиарда долара през 2024 г.

5. Джошуа Кушнер

Възраст: 40 | Нетно състояние: 5,2 милиарда долара | Източник на богатство: рисков капитал

Роден в династия, занимаваща се с недвижими имоти, женен за модела Карли Клос и зет на Иванка Тръмп, Кушнер не страда от липса на влиятелни връзки.

Той се прослави със Thrive Capital, рисковият капиталов фонд, който основава и управлява - с активи на стойност над 15,5 милиарда долара и е подкрепил успешни компании като Stripe и OpenAI.

4. Едуардо Вивас

Възраст: 39 | Нетно състояние: 3,8 милиарда долара | Източник на богатство: Маркетингов софтуер, мобилни игри

Вивас напуска гимназията в 10 клас и прекарва три години в опаковане на чанти в склад, преди да му хрумне идеята да таксува компаниите за създаването на целеви реклами. След това основава Bright.com, сайт, който използва изкуствен интелект, за да свързва търсещите работа с работодателите, който е придобит от LinkedIn през 2014 г.

Вивас е и съосновател на маркетинговата компания Social Hour, която продава за 51,5 милиона долара през 2012 г. Двама от съоснователите на Social Hour по-късно пускат софтуер за маркетинг и мобилни игри, наречен AppLovin, а Вивас се присъединява като ранен инвеститор и член на борда през 2018 г.

Сега той притежава почти 2% от AppLovin на стойност 3,5 милиарда долара.

3. Лукас Уолтън

Възраст: 38 | Нетно състояние: 39,8 милиарда долара | Източник на богатство: Walmart

Внук на основателя на Walmart Сам Уолтън (починал през 1992 г.), той наследява около една трета от имуществото на баща си Джон Уолтън, след като Джон загива в самолетна катастрофа през 2005 г.

Лукас притежава дялове в Walmart и семейната Arvest Bank Group (активи на стойност 27 млрд. долара), но не работи за нито една от двете компании.

Той основава и управлява Builders Vision - инвестиционна платформа, фокусирана върху устойчивостта, която е инвестирала повече от 3 млрд. долара от стартирането си през 2021 г.

2. Влад Тенев

Възраст: 38 | Нетно състояние: 5,8 милиарда долара | Източник на богатство: приложение за търговия с акции

Тенев е главен изпълнителен директор на Robinhood, приложението за търговия с акции без такси, което той основава заедно с колегата си от Станфорд, завършил математика и член на Forbes 400, Байджу Бхат, през 2013 г.

С 26 милиона активни или финансирани клиентски акаунта Robinhood бързо настига утвърдени компании като Charles Schwab (37 милиона) и е шест пъти по-голямо от Merrill Lynch.

Криптовалутите вече съставляват повече от една трета от приходите от транзакции.

1. Едуин Чен

Възраст: 37 | Нетно състояние: 18 милиарда долара | Източник на богатство: Изкуствен интелект

Чен е изучавал математика, компютърни науки и лингвистика в MIT, преди да започне да работи в областта на машинно обучение в трите технологични гиганта Google, Facebook и Twitter.

Разочарован от това, което счита за липса на качествени данни за обучение на изкуствен интелект, през 2020 г. той основава Surge AI, за да реши проблема. Чен казва, че от самото начало е разширил компанията без нито един долар външно финансиране, достигайки годишни приходи от над 1 милиард долара само за пет години.

Forbes оценява, че компанията сега струва 24 милиарда долара, което прави приблизителната стойност на 75-процентния дял на Чен 18 милиарда долара.

