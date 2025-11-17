Българин на Черен петък: От петък не сме спирали да пазаруваме, спестихме 1000 лева

Кадър БТВ

Четвърти месец инфлацията у нас е над 5%. За месец стоките и услугите у нас са поскъпнали с 0,9%, показват данните.

Годишната инфлация обаче е значително по-голяма – 5,3 на сто.

Ако инфлацията за една година от миналия до този октомври е 5,3% , то в дългосрочен план поскъпването на живота е значително. Натрупаната инфлация за последните три години е 13,5%, а за последните пет години е повече от 40 процента - 41,5%, отчита още националната статистика, предаде БТВ

Ето и как се е променяла годишната инфлация от май до октомври тази година. Четвърти месец тя е над 5%, като след пика през септември - от 5,6%, през октомври - се връща към нивата от юли и август – 5,3%.

Не само че хората не пазаруват по-малко, а и за поредна година се очакват рекордни обороти покрай „черния петък“ . Магазините отчитат и повече плащания в брой. Хората идват с предварително изготвени списъци с покупки и определен бюджет.

В процес на обзавеждане на апартамент - Теодор и съпругата му правят по-големи, но предварително планирани покупки. Теодор изчислява: спестили са близо 1000 лева. „От петък не сме спирали да пазаруваме най-различни работи. Микровълнова, котлони, а в момента търсим гофретник и бойлер“, каза мъжът.

Теодор казва, че предпочита да плаща с карта, но за малки покупки използва и банкноти. Макар че дигиталните плащания остават повече, на този „черен петък“ търговците отчитат известен ръст на хората, които пазаруват в брой. Причината – да изразходват наличните банкноти в лева.

Много от търговците правят най-големи обороти именно в дните около черния петък, като промоционалните периоди често са не само в последния петък на ноември, както е традиционно. Според изчисления на потребителски асоциации, тази година планираният бюджет е средно 550 лева на човек.

„Българинът ще изхарчи с 10% повече, отколкото миналата година. На прага да приемане на еврото, трябва да гледаме цената първо в лева, после в евро. Цената в евро е по-ниска - чисто психологически, това ни подтиква да направим покупка, която може и да не е обмислена в този момент“, коментира Пейо Майорски, Асоциация за защита на потребителите.



И още съвети към потребителите – да попитат търговците кои точно стоки са намалени, а ако поръчват онлайн - да го правят от доверени сайтове.

