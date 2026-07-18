Българин на финал на европейското по лека атлетика в Италия
Снимка: ПГСАГ "Ангел Попов"
Михаил Русинов се класира за финала на копие, а Емили Кирякова е полуфиналистка на 100 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети (Италия). Русинов направи страхотен дебют в Европа, предава БНР.
Той премина квалификационната норма от 67.00 метра още в първия си опит, след като постигна 68.24. Финалът е утре.
Личен рекорд и място в полуфиналите записа Емили Кирякова на 100 метра с препятствия. Тя постигна 13.65 секунди в сериите и ще бяга отново утре с възможност за място в топ 8.
Двама национали в тройния скок останаха извън финала. Борис Хаджитодоров постигна 14.01 метра в квалификацията, след като направи два фаула и един успешен опит. Кристиян Боянов е с 14.38 и само един успешен опит.
В пресявките на гюле Димитър Стефанов направи три неуспешни опита, а Никола Петков не финишира в своята серия на 110 метра с препятствия.
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