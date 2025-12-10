Българин от панелка: Не купувайте ново строителство, стените са от гипс картон без нито един прав ъгъл, мирише от съседите
Макар експертите често да предупреждават за рисковете при покупка на панелно жилище, интересът към този тип имоти не намалява. Освен по-достъпната цена и добрата функционалност, мнозина купувачи твърдят, че панелното строителство е значително по-качествено от новото.
"Това се говореше и преди 20–25 години, и днес е същото – старото строителство е по-добро от новото“, коментира собственик на панелен апартамент в свой сигнал до Plovdiv24.bg. Той споделя, че въпреки по-скромния външен вид на панелните блокове, качеството на изпълнение е несравнимо по-високо:
"Купих си панелка и пак бих избрал панелка пред ново строителство. Трябва да ми я подарят, за да взема нова сграда — иначе не бих.“
Според него проблемите при модерните жилищни сгради са очевидни: малки площи, компрометирани разпределения, тънки вътрешни стени, липса на шумоизолация и недостатъчна инфраструктура в новите квартали.
"Хората се тъпчат като сарделки в апартаментчета без нито един прав ъгъл, а междинните стени са от гипсокартон. Комшията като пр*дне — в съседите мирише. Някои сгради нямат дори нормална канализация“, разказва той.
Собственикът подчертава още, че в панелното строителство жилищата са "нормални, човешки, удобни за живот“ – с реална площ, практични помещения, а не с тераси и общи части, които оскъпяват цената.
"В новото строителство плащаш въздух и коридори. Панелката може да е грозна, но е истинска.“
По думите му основният социален проблем не е в сградите, а в културата на живеещите в тях:
"Не сградата е проблем, а простащината на обитаващите я. Повечето – селяндури.“
Той допълва, че много хора, които напускат панелните блокове, не се преместват в ново строителство, а на село в търсене на спокойствие.
"Малцина са тези, които купуват новите кутии с общи части. На пазара искате да ни ги пробутвате, ама – йок!“
Въпреки критиките към панелните блокове, този тип мнение показва, че за голяма част от купувачите панелката остава надежден, практичен и по-качествен избор спрямо новото строителство — особено когато се търси комфорт, реална жилищна площ и по-здрава конструкция.
