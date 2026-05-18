Българин падна от 40-мeтрова пропаст в Румъния

Наш сънародник пострада сериозно в северната ни съседка.

Български турист оцеля по чудо, след като падна от 40-метрова пропаст в румънските Карпати. Инцидентът е станал в понеделник следобед в долината Карайман, след като мъжът се подхлъзнал на снежна ивица, съобщава румънската медия MEDIAFAX, цитира "Труд".

Веднага след подаването на сигнала към планинската спасителна служба „Прахова“ е задействан медицински хеликоптер на службата за спешна помощ SMURD от Брашов.

Машината е взела на борда си планински спасител, намиращ се в района, благодариение на което пострадалият българин е бил бързо локализиран, прегледан и евакуиран с хеликоптера.

В резултат на падането мъжът е получил наранявания в областта на главата, корема и крака, както и множество охлузвания. Спасителите подчертават, че той е извадил огромен късмет, успявайки да спре навреме, тъй като под мястото е имало още една, 150-метрова пропаст.

Останалите четирима души от туристическата група са намерени от спасителните екипи, изведени са до платото Бучеджи и по-късно са транспортирани до града с два микробуса на местната планинска служба.

От планинската спасителна служба „Прахова“ изрично подчертават, че нито един от групата не е имал подходяща екипировка за подобен сложен преход, който включва опасни стръмни участъци и преминаване през снежни маси.

Оттам напомнят също, че този маршрут, както и всички останали стръмни пътеки в района, в момента все още са официално затворени за туристи.

