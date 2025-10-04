Българин плати над два милиона евро за вила на Халкидики

Пиксабей

Вилата е била собственост на починала популярна телевизионна водеща в Гърция, която сега е продадена от наследниците й.

От това място с прекрасна гледка към морето телевизионната водеща на кулинарно предаване Вефа Алексиаду излъчваше ежедневното си кулинарно телевизионно шоу. В този смисъл вилата е добре позната на гръцките телевизионни зрители. В последните няколко години от живота си, телевизионната звезда Вефа, както я наричаха зрителите на предаването, прекара именно в тази вила. Там и почина на 92-годишна възраст през ноември 2024 година.

Наследници са две нейни внучки, които живеят в чужбина и нямат финансовата възможност да поддържат този скъп имот.

Новият собственик е българин, който единствен дава над 2 милиона евро, за да закупи имота, съобщиха пред гръцките медии брокерите, извършили сделката, предаде БНР.

Това не е най-скъпият имот на Халкидики, закупен от българи. Вече не са рядкост сделки около един милион евро, сключвани от български граждани, които впоследствие превръщат сградите в модерни хотели.

