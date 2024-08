Българин подлуди летище в Колумбия и стана световна сензация

Пиксабей

Истинска драма с български гражданин се разигра на международното летище "Ел Дорадо" в колумбийската столица Богота, съобщават издания в латионамериканската държава, предаде Днес.бг и БТА.



Българинът е пристигнал на летището в беда и е съобщил на местните власти, че е станал жертва на грабеж, при който са били откраднати всичките му лични вещи, включително паспорт, пари и други документи.



Мъжът е помолил служителите да му помогнат да се върне в България, но са му казали да се обърне към българското посолство. След като му съобщили, че не може да лети, мъжът счупил бутилка и се опитал да си пререже гърлото пред стъписания поглед на пътниците.



Трагедията се разиграла в централната зона за заминаващи пасажери. Охраната се опитала да залови българина и да предотврати опита за самоубийство на фона на писъците на пътниците.



В стряскащ видеозапис от инцидента се вижда как мъжът бяга от полицията и се препъва, докато служителите на реда се опитват да го зашеметят с електрошок. Българският гражданин успява да избяга през зоната за регистрация на летището, преди полицията в крайна сметка да го арестува и той да бъде откаран в медицински център за спешно лечение.

Bulgarian Man Repeatedly Stabs Himself in the Neck at Bogota El Dorado Airport as Horrified Bystandars Look On https://t.co/CiSGPxQNOa via @yourownkanoo pic.twitter.com/wmdR4c8kFY