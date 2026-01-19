Българин разгневи жители на "най-красивата улица в Англия"

Изображение гугъл мапс

Жители на смятаната за "най-красивата улица в Англия“, Arlington Row в селището Бибъри, Котсуолдс, изразиха възмущение, след като разбраха, че български собственик планира да отдава къщата си под наем чрез Airbnb, предава изданието Daily mail, цитирани от Пловдив 24.



Българинът Яни Минков е купил имота още през 2012 г., но според местните почти не живее в селото, където средната цена на къща достига около 1,5 млн. паунда. Съседите твърдят, че домът стои празен с години и е можел да бъде семейно жилище, а не туристически обект. Част от тях се оплакват и от допълнителна постройка – тераса върху навес, която според тях е причинила щети.



Мъжът никога не е опитал да сближи с общността. Почти никога го няма. Известен е просто като Българина сред тях.



Недоволството се засилва и заради опасения, че превръщането на къщата в Airbnb ще увеличи още повече туристическия натиск в района.



"Селото вече е пренаселено с туристи. Нуждаем се от повече хора, но които реално да живеят постоянно тук“, коментира един от жителите.



Чрез свой представител Минков заяви, че съжалява за неудобствата и потвърди, че имотът ще бъде отдаван под наем.



Скандалът идва на фона на друг сериозен конфликт на същата улица. Богата турска двойка – Метин Денер и съпругата му Гюлбин – е подложена на критики заради продължителни и шумни ремонти на тяхна къща – паметник на културата от II категория.



По думите на съседи, строителните дейности, започнали през 2023 г., са превърнали живота им в "кошмар“ заради шум, трафик и постоянни нарушения на спокойствието.



Според местните и двата случая са пример за това как покупката на имоти от заможни чужденци, които не живеят постоянно в селото, променя облика и духа на една от най-посещаваните туристически дестинации в Англия.

