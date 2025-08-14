Българин разкри измама с дарителска кампания

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Съмнителна дарителска кампания разбуни духовете в социална мрежата. Нейната цел е да събере пари за лечението в САЩ на малкия Даниел, който е с рядък тумор в главата.

На кампанията попада и Емил Колев. Първата му реакция е да прояви прояви съчувствие и да можем да помогнем кой с каквато сума му е възможно. Реакцията на десетки потребители е подобна на тази на Емил.

Последният обаче забелязва, че в описанието липсват важни факти, медицинска документация или информация за клиниката, в която дават шанс за живот на детето. Липсва и дарителска сметка.

След сигнала от Емил бТВ започва проверка. Репортер звъни на посочения номер за контакт, но никой не отговаря. Остават съобщенията в социалните мрежи.

Според експертът по киберсигурност Александър Кирков, представените снимки са сериозно обработени. Целта им е била да се постигне реалистичен образ.

Фейсбук страницата препраща към дарителска платформа в сайт, създаден през април тази година, в който липсват други кампании. Освен тази на Даниел, проверката показва, че зад сайта стои организация, регистрирана във Флорида преди 4 месеца с реален адрес. Парите се събират в евро, а при желание да се преведе сума, се искат данни от дебитна карта.

Кирков допълва, че е видял обява и на немски език, и разкрива, че по същата схема се работи и в Северна Македония.

Около случая на Даниел обаче остават много въпросителни. Откъде е той, кои са родителите му и съществували ли са изобщо. Експертите призовават при подобни кампании да проверяваме всички факти преди да преведем пари.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!