Българин се присъедини към щаба на Новак Джокович на Уимбълдън

Булфото

Българският експерт Константин Стоянов се присъедини към щаба на Новак Джокович по време на тазгодишното издание на турнира Уимбълдън, предаде БГНЕС.

По време на тренировката и загрявката на сръбския тенисист преди двубоя му срещу Стефанос Циципас в екипа на Джокович е бил забелязан нов човек, който досега не е присъствал редовно на турнирите заедно с него.

Според сръбските издания това е Константин Стоянов – български предприемач и инвеститор с повече от двадесет и пет години опит на капиталовите пазари и в технологичния сектор. Той е един от основателите на инвестиционната компания „Crown Ocean Capital“. Стоянов е завършил специалност „Бизнес администрация“ в Университета в Кьолн като стипендиант на фондация „Конрад Аденауер“.

Освен с инвестиционната си дейност той работи и като консултант и треньор за развитие на върхови постижения, като подпомага както отделни личности, така и екипи в усъвършенстването на лидерски умения, вземането на решения под напрежение и постигането на максимална ефективност. В тази си роля съчетава елементи на психологическа подготовка и физическа кондиция.

Присъствието на Стоянов в щаба на Джокович е поредното доказателство за стремежа на сръбския тенисист да интегрира знания и опит от различни области, за да подобри представянето си както на корта, така и извън него.

Освен Константин Стоянов, част от екипа на Джокович на Уимбълдън са кондиционният треньор Карлос Коста, който работи в тясно сътрудничество с физиотерапевта Милян Аманович, както и дългогодишният треньор Виктор Троицки. В щаба присъстват още агентите Карлос Гомес и Марк Мадън.

Джокович и Стоянов вече са работили заедно в миналото, но сега поставят началото на нов етап в сътрудничеството си. Засега не е известно колко дълго българският специалист ще остане част от екипа на носителя на двадесет и четири титли от турнирите от Големия шлем.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!