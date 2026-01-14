Българин си поговори с Дженифър Лопес за българския клек

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Българин се срещна и разговаря с Дженифър Лопес. Късметът се усмихна на Красимир Паунов, който е експерт спортна физиология, когато е в САЩ. Той всяка година ходи там при баща си, тъй като има зелена карта. Този път обаче шампионът по фитнес решава да смени прекрасната Аризона с Маями.

Тъй като се подготвя за състезание, Краси отива в един от най-модерните фитнеси в Маями, за да тренира за крака.

По време на тренировката влиза от вратата малко момиче, високо 1.60 см, с още един рояк хора. Първоначално не можеш да я познаеш Дженифър Лопес, тъй като бе с шапка и с очила. Започнаха да тренират за крака и да правят български клек. Всички знаят колко е прекрасен нашия клек, но и много труден, разказа Красимир.

Тренираха до мен, и аз, Бай Ганьо в Америка, отидох да си говоря с Дженифър. Казах на нея и треньора й, че българският клек идва оттам, където аз живея. Не знам как не ме изхвърлиха, но бяха много позитивни. Въпреки че беше рано, 6.30-7.00 сутринта, и съм чувал, че тя е много кисела. Всъщност жената беше много приятна. Усмихна се и си поговорихме за това откъде съм. Това бе историята с нея, допълни Паунов.

Много хора не знаят, че българският клек излиза от България, но истината е, че дори и Дженифър Лопес да не е знаела, вече знае, каза още в „Преди обед“ мускулестият мъж.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!