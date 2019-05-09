Българин стана помощник-треньор на гранд в Германия

Българският треньор Илия Груев официално стана част от треньорския щаб на един от грандовете на германския футбол - Вердер Бремен, пише Sportal.bg.

От новия сезон той ще бъде помощник на старши треньора Флориан Кофелд. По този начин българинът ще се събере и със сина си Илия, който е сред най-големите таланти в школата на "бременските музиканти" като вече има и професионален договор.

"Първият ни извод от този сезон беше да направим още по-професионален треньорския ни екип за в бъдеще. Искаме да изискаме още повече от играчите в индивидуален план и да работим още по-интензивно по отношение на стандартните ситуации. Илия е оптимално попълнение за нашия екип. Самият той дълги години бе футболист и също така носи много опит като треньор", коментира старши треньорът Кофелд.

До октомври Груев бе наставник на втородивизионния Дуисбург, който влезе във Втора Бундеслига с него. Преди това има опит като помощник в Хайдук Сплит, Кайзерслаутерн и Дуисбург.

"Очаквам с нетърпение новите ми задачи редом до Флориан Кофелд. Той е превъзходен старши треньор, когото от дълго време ценя много. Радвам се много за в бъдеще да бъда в неговия екип и съм сигурен, че заедно можем да постигнем много с Вердер. Клубът ми е много симпатичен от дълго време с начина на работа и съм сигурен, че ще пасна добре към него", заяви Груев.

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