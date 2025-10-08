Българин стана предател и спечели белгийския "Трейтърс"

Редактор: Недко Петров

Българинът Тома Никифоров спечели белгийския вариант на „Трейтърс“. Тома, който е роден и израснал в Брюксел, разкри и двете основни разлики между този формат и българския такъв.

Продукцията в Белгия е била с по-малко участници – 14, и е продължила една седмица, а не две както в България. Тома призна, че не е очаквал от праведен да се превърне в предател.

Бях предвидил, че последната предателка има нещо като връзка с мен и го очаквах това предложение. Нямах право да откажа, защото ако откажех, щяха да ме изгонят. Аз нямаше как да се предам, приех, станах предател и обърнах гръб в кавички на всички мои приятели в играта, заяви Тома.

По лесно ми беше да съм предател, защото праведните са повече хора и мозъци. Като станах предател, бяхме само двама. Тактиката, която наложих, бе да се правя на глупав човек. Като човек, който не разбира играта, и да гледам хората да ми се доверят. Това е, което ми се получи, допълни в „Преди обед“ той.

Що се отнася до наградата за победата, Никофоров е знаел, че максимума е 30 000 евро, но зависи от мисиите и игрите. През цялата седмица е натрупал 22 000 евро, които е вложил във второто си дете, което съпругата му е родила.

Иначе от 3-годишен Тома тренира джудо. Бил е и 15 години част от националния отбор. През май тази година обаче решава да спре със спорта и да се посвети изцяло на семейството си, след като претърпява операция на пръста.

За Тома се разбра още, че през последните 12 години е в белгийската армия, и в момента е шофьор на един от важните генерали в страната.

