Българин стана световен шампион по кану-каяк падълборд

Андрей Крайтор спечели златния медал за България в дисциплината кану-каяк падълборд, затвърждавайки своя статут на един от най-изявените атлети в света. Двукратният световен и двукратен европейски шампион от миналата година отново триумфира, а българският химн огласи Абу Даби /ОАЕ/.

„Да чуя българския химн в Абу Даби беше момент, който няма да забравя. Това не е просто победа за мен, а е победа за България. Гордея се, че нося нашето знаме и усещам подкрепата на хората у дома.“, каза българският състезател минути след като получи златото.

Това негово участие стана възможно благодарение на Sports Camps Group, официален партньор на международната федерация, които изцяло спонсорираха подготовката и присъствието на му на световния форум. Техният принос е ярък пример как подкрепата към спорта може да създава национална гордост.

Андрей Крайтор не е непознат за големите спортни сцени. Като състезател за Русия той е двукратен световен и двукратен европейски шампион в едноместното кану, както и финалист от Олимпийските игри в Рио 2016. Но неговият път го води към България. Той е етнически българин- неговата баба е родена в България и той избра да се състезава под българското знаме, да живее тук и да носи страната в сърцето си.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!