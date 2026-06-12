Българин уби с колата си бебе в Англия, докато си гледа Тик Ток

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Сънародникът ни пристига във Великобритания преди 15 години. Израства и гради семейство там

Българин е осъден на 11 години и три месеца затвор в Англия, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе и още двама души са ранени. Установено е, че 32-годишният Христо гледа на телефона клипове, докато шофира. Зловещата катастрофа става на кръстовище, където автомобилите трябва да се движат бавно, за да дадат предимство на други участници в движението. Сънародникът ни обаче се разсейва фатално. Разследващите установяват, че седем минути преди фаталния удар той два пъти отключва телефона си, за да гледа не само видеа в социалните медии, но и споделя свои клипове.

Първоначално той отказва да предаде телефона си и отрича обвинението. Полицаите обаче го изземват. На видео се чува и как българинът казва "Олеле", в момента на сблъсъка. Той се врязва в колата на помощник-учителката Клоуди Бейкър. Нейният 20-месечен син Финли е на задната седалка в детско столче, заедно със своето 8-годишно братче. За по-малкото дете обаче ударът се оказва фатален, въпреки че спасителни екипи пристигат незабавно, включително и с хеликоптер. Момченцето е транспортирано до една от най-добрите детски болници. Два дни по-късно родителите му са принудени да вземат изключително тежкото решение да изключат поддържащите живота машини, предад Флагман.

Сънародникът ни пристига във Великобритания преди 15 години. Израства там и вече има три деца. Съдията обаче подчертава, че това по никакъв начин не може да смекчи вината му, която е безспорно доказана. Освен това има и утежняващи обстоятелства. Той вече два пъти е глобяван - веднъж за превишена скорост и за използване на телефон по време на шофиране. Затова той ще бъде изпратен в затвора за 11 години. Освен това шофьорската му книжка ще бъде отнета за срок от 10 години. Ако след това пожелае да възстанови правото си да управлява автомобил, ще трябва отново да се яви на необходимите изпити.

Редактор "Екип на Петел",

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