Българин в Дубай: Не е вярно, че „Бурж Халифа” е била ударена и че има спешна евакуация

В полунощ в Дубай бе обявена тревога заради масирани ракетни атаки и нападения с дронове. В ефира на „Събуди се” Милен Чолаков, който се намира в града, разказа как е преминала нощта и каква е обстановката в Обединените арабски емирства в момента.

„Около полунощ получихме предупреждение за ракетни атаки. Трябваше малко по-спешно да се евакуираме на рецепцията на хотела. Доста хора се събраха там, но в небето не се виждаха ракети”, сподели Чолаков. По-късно е станало ясно, че са извършени атаки над летището в Дубай и района на хотел „Бурж Ал Араб”.

По думите му, всички ракети и дронове са били успешно прихванати от противовъздушната отбрана на Дубай. „Разбрахме, че само отломки са уцелили хотела и летището, а щетите са минимални”, допълни той.

Милен Чолаков категорично опроверга информацията, че емблематичната сграда „Бурж Халифа” е била ударена. „В момента в социалните мрежи има доста дезинформация – например, че „Бурж Халифа” е била ударена и че има спешна евакуация. Това не е вярно. Приятел беше там точно в момента, в който се появи тази информация, и потвърди, че не се случва нищо”, подчерта той. Българинът призова хората да се информират от сигурни източници, тъй като в момента се разпространяват много клипове, генерирани от изкуствен интелект.

Към този момент българските власти не са осъществили контакт със сънародниците ни в Дубай. „Никой от българските власти не се е свързал с нас досега. Изпратихме имейл до Външно министерство с информация къде се намираме и кога е полетът ни, но получихме само автоматичен протоколен отговор”, обясни Чолаков. Той добави, че ако се организира спешна евакуация, със сигурност биха се възползвали.

Въздушното пространство над Дубай остава затворено, а всички полети са отменени. Това е довело до препълване на хотелите с транзитни пътници и туристи. „Цените на стаите са на доста повишени нива. Нашият полет е на 3 март и имаме платен хотел дотогава, но ако небето не бъде отворено до два дни, ще имаме сериозен проблем”, сподели още Чолаков.

Въпреки напрежението, по улиците на Дубай няма паника. Такситата и доставките на храна продължават да работят, макар трафикът да е значително по-слаб от обичайното.

