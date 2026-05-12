Българин загина при катастрофа с мотор в Гърция

Снимка: Пиксабей

Българин е загинал при пътен инцидент в Гърция. Произшествието е станало на пътя от Амфиполи към Кавала. Българинът е карал мотоциклет, пише БНР.

По неизвестни засега причини е загубил контрол върху превозното средство. Мотоциклетът се е преобърнал на пътя и се ударил в идваща насреща кола.

37-годишният мъж е починал на място. Води се разследване за причините за катастрофата.

Задържана е шофьорката на леката кола, участвала в пътното произшествие.

