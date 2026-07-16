Българинът плавно, но сигурно променя начина си на хранене и избягва глутен и лактоза

Пиксабей

Паралелно с напредването на технологиите, вкусовете на потребителите се връщат към тези на дедите им. Пазарската кошница на българина днес изглежда по-различно, отколкото в началото на десетилетието. Въпреки инфлационните сътресения, официалната статистика на НСИ и пазарните проучвания за периода 2021–2025 г. очертават ясна тенденция – купуваме по-малко хляб, повече свежи храни и сме все по-склонни да експериментираме с „био“ продукти.

Не е новина фактът, че домакинствата у нас харчат най-големия дял от месечния си бюджет за храна. И въпреки, че доходите нарастват, поскъпва и храната, отчита НСИ, цитиран от БГНЕС.

Според последните данни на Института за 2025 г. около 30% от всички разходи на българските домакинства отиват за храна и безалкохолни напитки, като изразходваните средства за прехрана достигат средно 3 713 лв. /сумата е в лева, тъй като статистиката е за 2025 г., преди приемането ни в еврозоната - бел. ред./ на лице годишно – това е ръст от над 10% спрямо 2024 г. и 2.5 пъти повече в сравнение с 2016 г.

Тъй като реалните доходи през 2025 г. също бележат ръст (с близо 9.7%), потребителите имат възможност да променят не само количеството, но и качеството на продуктите, които избират. Така българинът традиционно е на челните места в Европа по консумация на тестени изделия, но статистиката от последните 5 години показва устойчиво преструктуриране на диетата.

Ако в периода 2021 - 2025 г. консумацията на хляб и тестени изделия поетапно намалява, то все по-често купуваме месо, плодове и зеленчуци, а пък секторът на биохраните в статистиката отбелязва бум в продажбите на продукти без лактоза и без глутен.

Според експерти това се дължи на множество проблеми с храненето у възрастни хора, раждането на деца с различни типове алергии, както и развитието на непоносимост спрямо определени типове храни.

Статистиката показва още любопитни данни - че извън хранителния сектор, българите купуват най-масово продукти за лична грижа, козметика и почистващи препарати.

Интересен феномен през последните години е огромният скок при покупките на храна и аксесоари за домашни любимци. Поръчките в тази категория през платформите за бърза онлайн доставка бележат ръст от над 750% на годишна база, превръщайки се в една от най-бързо развиващите се ниши в търговията на дребно.

Една пазарна нагласа остава непоклатима през годините – доверието в родния производител. Проучванията сочат, че над 90% от българите предпочитат да купуват стоки родно производство, когато имат тази възможност.

Това е най-видимо в големите търговски вериги, където българските артикули заемат около 70% от щандовете за месо (при някои вериги телешкото и свинското са 100% локални) и близо 69% от асортимента при млякото и млечните продукти.

Редактор "Екип на Петел",

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