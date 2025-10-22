Българите доминираха на Балканското по спортно катерене във Варна

Снимка Община Варна

Над 150 състезатели от 7 държави взеха участие в Балканското първенство и Балканската купа по спортно катерене в дисциплината трудност за деца, юноши и девойки, което се проведе в зала „Владислав“ във Варна.

Проявата бе организирана от КССК „Варнаклайминг“ и БФ по катерене и алпинизъм с подкрепата на Община Варна и спонсори.

Балканска купа – трудност за деца

Класиране:

I група момичета до 9 години:

1.Мартина Бедети - Румъния

2. Тея Петкова - "Онсайт" (София),

3. Ема Михайлова – „Алтиус спорт“ (София)

I група момчета до 9 години:

1.Борис Пенов – „Онсайт“ (София)

2.Николай Марков – СК „42“ (София)

3.Яким Захариев – „Алтиус спорт“ (София)

II група момичета до 11 г

1.Ралица Белчева – „Варнаклайминг“

2.Мая Нешева – „Алтиус спорт“ (София)

3.Мария Христова – „Алтиус спорт“ (София)

II група момчета до 11 години:

1.Мартин Йорданов – „Балкан“ (София)

2.Никола Колев – „Алтиус спорт“ (София)

3.Илие Тудоса – (Румъния)

III група момичета до 13 години:

1.Анастасия Тодорова – „Чудните скали“ (Варна)

2.Евангелия Богоици – (Гърция)

3.Вероник Костадинова – „Чудните скали“ (Варна)

III група момчета до 13 години:

1.Константин Тудоса – (Румъния)

2.Георгиос Гезерлис – (Гърция)

3.Орлин Алексиев – „Балкан“ (София)

IV група момичета до 15 години:

1.Стела Алексиева – „Балкан“ (София)

2.Жана Донева – „Алтиус спорт“ (София)

3.Надежда Богданова – „Балкан“ (София)

IV група момчета до 15 години:

1.Михаил Рафаилов – „Варнаклайминг“

2.Лъчезар Даскалов – „Алтиус спорт“ (София)

Балканско първенство – трудност за юноши и девойки

Класиране:

V група девойки до 17 години:

1.Ева Стенкова – „Алтиус спорт“ (София)

2. Красимира Касабова – „Алтиус спорт“ (София)

3. Никол Петкова – „Железник“ (Стара Загора)

V група юноши до 17 години:

1. Александър Дражев – „Трапезица 1957“ (Велико Търново)

2. Денис Бечев – „Алтиус спорт“ (София)

3. Борис Шомов – „Трапезица 1957“ (Велико Търново)

VI група девойки до 19 години:

1. Вероника Игнатова – НСА

2. Косара Костова – „Стелт“ (Казанлък)

3.Андреа Петкова – „Варнаклайминг“

VI група юноши до 19 години:

1. Теодор Паскалев – „Варнаклайминг“

VII група девойки до 21 години:

1. Илиана Петрова – „Трапезица 1957“ (Велико Търново)

VII група юноши до 21 години:

1. Ираклис Пакос – (Гърция)

2. Георгиос Орфанос – (Гърция)

3. Георги Даскалов – „Трапезица 1957“ (Велико Търново)

