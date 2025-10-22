Българите доминираха на Балканското по спортно катерене във Варна
Снимка Община Варна
Над 150 състезатели от 7 държави взеха участие в Балканското първенство и Балканската купа по спортно катерене в дисциплината трудност за деца, юноши и девойки, което се проведе в зала „Владислав“ във Варна.
Проявата бе организирана от КССК „Варнаклайминг“ и БФ по катерене и алпинизъм с подкрепата на Община Варна и спонсори.
Балканска купа – трудност за деца
Класиране:
I група момичета до 9 години:
1.Мартина Бедети - Румъния
2. Тея Петкова - "Онсайт" (София),
3. Ема Михайлова – „Алтиус спорт“ (София)
I група момчета до 9 години:
1.Борис Пенов – „Онсайт“ (София)
2.Николай Марков – СК „42“ (София)
3.Яким Захариев – „Алтиус спорт“ (София)
II група момичета до 11 г
1.Ралица Белчева – „Варнаклайминг“
2.Мая Нешева – „Алтиус спорт“ (София)
3.Мария Христова – „Алтиус спорт“ (София)
II група момчета до 11 години:
1.Мартин Йорданов – „Балкан“ (София)
2.Никола Колев – „Алтиус спорт“ (София)
3.Илие Тудоса – (Румъния)
III група момичета до 13 години:
1.Анастасия Тодорова – „Чудните скали“ (Варна)
2.Евангелия Богоици – (Гърция)
3.Вероник Костадинова – „Чудните скали“ (Варна)
III група момчета до 13 години:
1.Константин Тудоса – (Румъния)
2.Георгиос Гезерлис – (Гърция)
3.Орлин Алексиев – „Балкан“ (София)
IV група момичета до 15 години:
1.Стела Алексиева – „Балкан“ (София)
2.Жана Донева – „Алтиус спорт“ (София)
3.Надежда Богданова – „Балкан“ (София)
IV група момчета до 15 години:
1.Михаил Рафаилов – „Варнаклайминг“
2.Лъчезар Даскалов – „Алтиус спорт“ (София)
Балканско първенство – трудност за юноши и девойки
Класиране:
V група девойки до 17 години:
1.Ева Стенкова – „Алтиус спорт“ (София)
2. Красимира Касабова – „Алтиус спорт“ (София)
3. Никол Петкова – „Железник“ (Стара Загора)
V група юноши до 17 години:
1. Александър Дражев – „Трапезица 1957“ (Велико Търново)
2. Денис Бечев – „Алтиус спорт“ (София)
3. Борис Шомов – „Трапезица 1957“ (Велико Търново)
VI група девойки до 19 години:
1. Вероника Игнатова – НСА
2. Косара Костова – „Стелт“ (Казанлък)
3.Андреа Петкова – „Варнаклайминг“
VI група юноши до 19 години:
1. Теодор Паскалев – „Варнаклайминг“
VII група девойки до 21 години:
1. Илиана Петрова – „Трапезица 1957“ (Велико Търново)
VII група юноши до 21 години:
1. Ираклис Пакос – (Гърция)
2. Георгиос Орфанос – (Гърция)
3. Георги Даскалов – „Трапезица 1957“ (Велико Търново)
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!