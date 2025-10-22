реклама

Българите доминираха на Балканското по спортно катерене във Варна

22.10.2025 / 11:52 0

Снимка Община Варна

Над 150 състезатели от 7 държави взеха участие в Балканското първенство и Балканската купа по спортно катерене в дисциплината трудност за деца, юноши и девойки, което се проведе в зала „Владислав“ във Варна. 

Проявата бе организирана от КССК „Варнаклайминг“ и БФ по катерене и алпинизъм с подкрепата на Община Варна и спонсори.

Балканска купа – трудност за деца

Класиране:

I група момичета до 9 години:  

1.Мартина Бедети - Румъния 

2. Тея Петкова - "Онсайт" (София),

3. Ема Михайлова – „Алтиус спорт“ (София)

 

I група момчета до 9 години:

1.Борис Пенов – „Онсайт“ (София)                                                                                   

2.Николай Марков – СК „42“ (София)                                                                                    

3.Яким Захариев – „Алтиус спорт“ (София)

II група момичета до 11 г

1.Ралица Белчева – „Варнаклайминг“ 

2.Мая Нешева – „Алтиус спорт“ (София) 

3.Мария Христова – „Алтиус спорт“ (София)

 

II група момчета до 11 години:

1.Мартин Йорданов – „Балкан“ (София)                                                                               

2.Никола Колев – „Алтиус спорт“ (София)                                                                               

3.Илие Тудоса – (Румъния)

 

III група момичета до 13 години:

1.Анастасия Тодорова – „Чудните скали“ (Варна)                                                                 

2.Евангелия Богоици – (Гърция)                                                                                         

3.Вероник Костадинова – „Чудните скали“ (Варна)

 

III група момчета до 13 години:

1.Константин Тудоса – (Румъния)                                                                                       

2.Георгиос Гезерлис – (Гърция)                                                                                        

3.Орлин Алексиев – „Балкан“ (София)

 

IV група момичета до 15 години:

1.Стела Алексиева – „Балкан“ (София)                                                                               

2.Жана Донева – „Алтиус спорт“ (София)                                                                          

3.Надежда Богданова – „Балкан“ (София)

 

IV група момчета до 15 години:

1.Михаил Рафаилов – „Варнаклайминг“                                                                                  

2.Лъчезар Даскалов – „Алтиус спорт“ (София)

 

Балканско първенство – трудност за юноши и девойки

Класиране:

V група девойки до 17 години:

1.Ева Стенкова – „Алтиус спорт“ (София) 

2. Красимира Касабова – „Алтиус спорт“  (София)                                                                   

3. Никол Петкова – „Железник“ (Стара Загора)

V група юноши до 17 години:

1. Александър Дражев – „Трапезица 1957“ (Велико  Търново)                                            

2. Денис Бечев – „Алтиус спорт“ (София)                                                                               

3. Борис Шомов – „Трапезица 1957“ (Велико Търново)

 

VI група девойки до 19 години:

1. Вероника Игнатова – НСА 

2. Косара Костова – „Стелт“ (Казанлък)                                                                                 

3.Андреа Петкова – „Варнаклайминг“

 

VI група юноши до 19 години:

1. Теодор Паскалев – „Варнаклайминг“

 

VII група девойки до 21 години:

1. Илиана Петрова – „Трапезица 1957“ (Велико Търново)

 

VII група юноши до 21 години:

1. Ираклис Пакос – (Гърция)                                                                                    

2. Георгиос Орфанос – (Гърция)                                                                                             

3. Георги Даскалов – „Трапезица 1957“ (Велико Търново)

 

