Българите изкупуват имоти в страна в ЕС с население по-малко от София

Средиземноморската алтернатива: защо капиталът се мести от Дубай към Кипър

Южен Кипър изпреварва Гърция, Испания и Дубай по имотни инвестиции.

Докато Гърция и Испания ограничават достъпа на чужденци до имотни инвестиции, Южен Кипър върви в противоположната посока – с предвидима икономическа политика, ниски данъци и стабилност, която привлича инвеститори от целия свят. „Кипър е правилният баланс между доходност, сигурност и европейски стандарт на живот,“ казва Надя Антънсън, експерт по недвижими имоти, базирана в Лимасол, предаде БТВ.

По думите ѝ интересът на международни купувачи продължава да расте с двуцифрен темп, а сред клиентите все по-често има и българи, които търсят втори дом или инвестиция в ЕС.

„Туризмът е естественият двигател на имотния сектор,“ посочва Ан-Вероника Стефансън, консултант по международни инвестиции. Всеки нов хотел, марина или голф курорт повишава търсенето на ваканционни и луксозни имоти.

Българският интерес към имоти в Кипър е реален и постоянно нараства, особено в Пафос и Ларнака. Въпреки че официалните данни за националност са ограничени, последните прессъобщения и съобщения от имотния регистър потвърждават, че чуждестранните купувачи остават основен двигател на търсенето, като гражданите на държави извън ЕС представляват около 27% от всички продажби през 2024 г. Българите се нареждат сред водещите чуждестранни националности в няколко области, включително Никозия и Пафос.

Какво купуват българите?

Най-популярните имоти са нови или почти нови апартаменти с една и две спални в пешеходни крайбрежни зони като Пафос и Ларнака. Те се купуват както за собствено ползване така и за доходи от наем, тъй като апартаментите постоянно превъзхождат вилите по доходност и ликвидност при препродажба. RICS Cyprus съобщава, че апартаментите са водещи както по ръст на цените, така и по възвръщаемост от наем. Типични брутни доходности:

• Апартаменти: ~5%+

• Къщи/Вили: ~3%

За инвеститори, закупуващи имоти в процес на строителство, има допълнителен потенциал за възвръщаемост от 30–50% до завършване на строителството, в зависимост от етапа на проекта, района и ценообразуването на предприемача. Купувачите в ранен етап се възползват от най-ниската входна точка и най-силното увеличение на капитала, след като имотът бъде предаден и оформен.

Защо българите избират Кипър?

Стабилност на ЕС и еврозоната — предвидима и прозрачна регулация.

• Опростена правна и банкова рамка за гражданите на ЕС.

• Силна свързаност с България (всекидневни директни полети до Пафос, Ларнака).

• Привлекателност за начина на живот: средиземноморски климат, англоезични услуги и безопасност.

• Устойчив пазар, показващ стабилни обеми и ръст на цените през 2024–2025 г.

• Без годишен данък върху недвижимите имоти (премахнат през 2017 г.).

• Без данък наследство в Кипър.

• Намален 5% ДДС за първо закупен имот върху първите 130 м² • Такси за прехвърляне (препродажби без ДДС): постепенно нарастващи 3% / 5% / 8% с облекчения; новопостроените сгради, облагаеми с ДДС, са освободени от такса за прехвърляне.

