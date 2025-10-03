Българите изкупуват масово новия Айфон за 3500 лева

Кадър Айфон

Yettel отчита над 10% ръст в предварителните поръчки на новите модели от серията iPhone 17 спрямо миналогодишните устройства iPhone 16. По общ брой поръчки води iPhone 17 Pro Max, но най-поръчваният модел в мрежата на Yettel от новите продукти е iPhone 17 Pro 256 GB Deep Blue.

За сравнение, миналогодишният фаворит на клиентите на телекома е бил iPhone 16 Pro 256 GB Black Titanium. През 2025 г. предварителните заявки за iPhone 17 Pro Max са с над 25% повече от тези на iPhone 16 Pro Max година по-рано, а при базовите модели, iPhone 17 е с близо 15% по-желан от iPhone 16.

При смарт аксесоарите ръстовете са впечатляващи – общо поръчките на всички модели смартчасовници са с почти 40% повече от тези през 2024 г., което до голяма степен се дължи на огромния интерес към премиум модела Apple Watch Ultra 3 – регистрирал над 160% повече предварителни заявки спрямо Watch Ultra 2. Най-желаният часовник от клиентите на Yettel е представител именно на тази серия във вариант Black Titanium Case с Black Titanium Milanese Loop.

Безжичните слушалки Apple AirPods тази година са с над 45% по-търсени от тези при миналогодишната кампания.

