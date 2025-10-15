Българите купуват най-скъпия кашкавал, кисело мляко и сирене

Редактор: Недко Петров

Голяма тесла за потребителите в магазините. Според КЗК между цената на едро и дребно надценката е до 90 процента. За справка – в другите европейски страни е 30,35 процента.

Димитър Зоров от Асоциация на млекопреработвателите разкри, че надценката на кашкавала например е до 90 процента, а на киселото мляко стига до 80 процента. При сиренето е 60 процента, след като цената при производителя е 14 лева, а на щанда става 24 лева.

Всичко това е видимо за една секунда от държавните органи, особено от НАП, но не го виждат клиентите. Затова ние предложихме на цената на етикета да я има и доставната цена, за да разбере потребителя, каза Зоров.

Важното е, че това изследване не е направено между производителя, който е обвиняван, и крайния потребител, а между търговците на едро и дребно. Тука лъсва всичко. Не може в другите страни надценката да е 25, максимум 30 процента, а тук 90. Това не е пазарна икономика, това какво е, това е див капитализъм. Да унищожаваш българското производство и да обираш българския потребител, добави Зоров.

По Нова Тв той уточни, че не може да обяви конкретни цени заради търговска тайна според подписания договор с търговските вериги.

