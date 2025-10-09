Българите масово се отказват от дървата за огрев

Пиксабей

Влошеното време затруднява достъпа до горите и доставките до складовете

С настъпването на есента и прага на новия отоплителен сезон, цените на дървата за огрев в Югозападна България отбелязват леко повишение. Основната причина за това са влошените метеорологични условия, които затрудняват добива и транспортирането на дървесина до складовете, предаде Дунав мост

Информацията беше потвърдена от инженер Калин Зашев, директор на Държавното горско стопанство в Благоевград. "В момента има леко завишение на цените на дървата на огрев поради влошаване на времето и все по-трудното влизане в гората и докарване на дървата в складовете. Това затруднява доставката и е нормално да се повиши цената", заяви той в предаването "Денят започва", цитиран от БНТ.

Към момента кубик нарязани и нацепени дърва се продава за 150 лева. Повишение се наблюдава и при частните фирми, които сами определят своите цени.

Спад в търсенето, но и трудности в сектора

Въпреки сезонния интерес, данните показват значителен спад в общото търсене на дървесина в сравнение с предходната година. "В сравнение с миналата година търсенето на дървесина е спаднало с 25-30%. Може би това се дължи на програмите на общините за отопление на алтернативни методи за отопление", коментира инженер Зашев.

Той допълни, че със застудяването на времето се наблюдава леко повишение на интереса. Секторът обаче изпитва сериозни затруднения, сред които и все по-трудното намиране на работна ръка за добив на дървесина.

