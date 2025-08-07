Българите нахлуват на Изток от пазара в Одрин

Пиксабей

Българите, които в последните години традиционно пазаруваха в Одрин, постепенно променят предпочитанията си.

Според представителя на Турската хотелиерска асоциация за Одрин Гьокхан Балта, градът вече не е това, което беше за българските купувачи – ако преди им напомняше на голям търговски център, днес те го възприемат като обикновено квартално магазинче, предаде Марица.

Одрин, като граничен град, дълги години привличаше хиляди българи, идващи основно за пазаруване.

Тази тенденция обаче започва да се обръща. Гьокхан Балта обяснява, че макар пазарният туризъм да се е засилил преди пандемията и да е продължил известно време след това, напоследък се наблюдава сериозен спад в броя на българските туристи.

„Причините са няколко“, коментира Балта. „Първо – идващите не виждат нищо ново.

Предлаганите стоки и услуги остават едни и същи.

Второ – започнаха да се ориентират към по-изгодни и разнообразни места за пазаруване в Турция.

Само преди седмица видях автобуси с българи в Чорлу и Черкезкьой. Явно предпочитанията им се местят на изток.“

Той подчертава, че макар и географски близък и познат, Одрин вече не предлага нужната атрактивност.

Изказването му идва в контекста на все по-ожесточената конкуренция между турските градове, които се борят за вниманието и парите на чуждестранните туристи, особено от съседните държави.

Според местните наблюдатели спадът в интереса на българите може да окаже сериозно влияние върху икономиката на града, особено в сектора на дребната търговия.

Гьокхан Балта призовава местните търговци и управници да предложат по-модерни, разнообразни и изгодни възможности за пазаруване, ако искат Одрин отново да си върне мястото като магнит за чуждестранни клиенти.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!