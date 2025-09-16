Българите обменят левовете в две екзотични валути

Пиксабей

От началото на септември има значителен ръст в търсенето на екзотични валути, което се свързва основно с туристически пътувания до азиатски държави.



Данните показват, че най-голям е ръстът при китайския юан – 3,5 пъти повече спрямо началото на септември 2024 г. Филипинското песо също бележи впечатляващ резултат – двойно по-голям интересу показват данните на Тавекс, предаде Парите ни.

Търсенето на корейския вон се е увеличило със 70%, на тайландския бат – с 50%, а на индонезийската рупия – с 35%. По-умерен е ръстът при японската йена – около 20%, но при нея се запазва традиционно високият интерес и от предишни периоди.





"Динамиката в търсенето на валута отразява по-широка тенденция, свързана с начина, по който българите планират личните си финанси и свободното време. В наше съвместно проучване с ЕКИП през 2024 г. сред спестяващите хора, 42% посочиха, че основната им цел при спестяване е именно почивка или пътуване. В този контекст повишените пътувания и засиленият интерес към по-екзотични дестинации изглеждат напълно логични," коментира Макс Баклаян.

"При пътувания в чужбина е добре туристите да имат и налични пари в брой, тъй като не навсякъде се приемат разплащания с карти. Подготовката и вниманието при обмен на валута са важна част от безпроблемното и приятно пътуване.", допълва Баклаян.



