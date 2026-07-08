Българите победиха световния шампион на ЕвроВолей 2026

кадър: MAX One

Националният отбор на България за юноши до 18 години започна с победа участието си на Европейското първенство в Италия. Момчетата на селекционера Мирослав Живков надиграха връстниците си от Франция, които са настоящите европейски шампиони в тази възраст, с 3:1 (25:23, 18:25, 25:21, 25:19) в първия си мач от Група II на турнира, игран този следобед в залата в Чистерна.

Втората среща за България е срещу Германия днес (8 юли) от 13,30 часа българско време, предаде Sportal.bg.

В първия гейм най-силното оръжие за България беше блокадата, срещу която съперникът не успя да се справи. От самото му начало българските момчета започнаха да трупат преднина и да я надграждат. Поведоха с 11:6, но това не ги успокои. Французите опитваха всичко, за да се върнат в играта. Тяхното силно оръжие пък беше началният удар. Така частта завърши драматично. България получи геймбол при 24:23 и го спечели. Във втория гейм доминацията беше на Франция. Много бързо преднината на младите "петли" стана 15:6 и в този момент беше ясно, че няма как България да поведе с 2:0. Без проблеми съперникът спечели с 25:18.

Българите дадоха отличен отговор в третата част. Подобно на първия гейм от самото начало дръпнаха в резултата. Блокадата отново работеше отлично. България поведе с 15:10, но Франция намали изоставането си до една точка при 20:19. До края на частта, обаче, младите "лъвове" отново си върнаха играта и спечелиха с 25:21. Най-оспорван беше четвъртият гейм. Франция започна с 3:0, но България обърна до 7:6. От 12:12 започна размяна на точки и никой не успяваше да натрупа преднина. При 18:16 за Франция направихме големия си удар – пет поредни точки! В този момент България показах характер и авансът стана 23:19. Тогава българите направиха точка, която Франция оспорва, но неуспешно. Дойде ред на пет поредни мачбола. Още първия беше успешен – 25:19 и 3:1 за България.

Най-полезни за България станаха Никола Градинаров (2 блока, 57% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +9) и Павел Дженев (4 блока и 50% ефективност в атака - +11) с 15 и 14 точки за победата.

За тима на Франция над всички бе Матео Мрожек с 23 точки (1 ас, 47% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +11), но и това не помогна за успеха.

БЪЛГАРИЯ - ФРАНЦИЯ 3:1 (25:23, 18:25, 25:21, 25:19)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов, Павел Дженев 14, Никола Градинаров 15, Антоан Веселинов 10, Кристиян Косев 10, Адриан Ганев 6 - Ивайло Донов-либеро (Милко Багдасаров, Даниел Ричу, Петър Антонов 1, Георги Димитров)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ФРАНЦИЯ: Габриел Сисе 2, Шад Жанлис 1, Янис Марион 1, Матео Мрожек 23, Енцо Савали 5, Мартен Роспиде 8 - Коретен Анесе-либеро (Антонен Бонар 12, Жаден Ебане Йон 9, Габриел Манин 1, Аксел Драгичи Георгита, Лилиан Жулиен)

Старши треньор: ПОЛ КУПЕР.

Редактор "Екип на Петел",

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