Българите разхищават средно по 93 кг храна годишно на стойност 600 лева

Българите разхищават средно по 93 килограма храна годишно на стойност 600 лева, като количеството хранителни отпадъци у нас достига общо 615 хиляди тона. Това стана ясно на кампания за спасяване на храната под надслов "Не е за изхвърляне", която Българската хранителна банка провежда с верига търговски обекти.

За миналата година банката е спасила от разхищение над 430 тона храна, която е достигнала до над 80 хиляди нуждаещи се.

Всеки европеец губи средно по 130 килограма храна годишно, обяви изпълнителният директор на Българската хранителна банка Цанка Миланова, която цитира на данни на Евростат:

"Около 0,7% е ръста на общото количество храна, която се губи в Европейския съюз. Говорим за над 58 милиона килограма, които за една календарна година са разхитени, а за България количеството е около 615 хиляди тона", предаде БНР.

Тя отправи послание да се пазарува отговорно, тъй като над 40 на сто от хранителните отпадъци се генерират от домакинствата, от производството и преработка на храни – 24 на сто, а от ресторантите – 16 процента:

"Когато купуваме храна, ние трябва да сме с ясен план, да познаваме потребностите си, защото губейки храна, ние не губим единствено нея. Ние губим цялата енергия, вода, суровини и човешки труд и енергията на земята буквално".

Най-често се разхищават храните, които са с най-свеж вид, които изискват специален температурен режим на съхранение, както и плодове и зеленчуци.

За първите девет месеца на годината хранителната банка е спасила от разхищение 365 тона храна, която е достигнала до над 70 000 нуждаещи се:

"Храната е ценност. Докато ние разхищаваме храна, защото можем да си я купим, има над 1,5 млн. българи, които не могат да си позволят нито да се хранят редовно, нито да се хранят пълноценно".

