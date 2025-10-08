Българите се стопиха през последната година

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Българите стават все по-малко. 8121 души, с толкова е намаляло населението у нас през изминалата година, показват данните от Националната статистика. Това означава, че в България в момента живеят малко под 6 милиона и 440 000 души.

Съотношението мъже - жени се запазва. Разделени са сравнително поравно, като на всеки хиляда мъже у нас се падат по 1080 жени.

Средната възраст на населението се покачва, но това е характерно не само за нашата страна, а за цяла Европа. За една година увеличението е минимално, но ако се върнем 10 години назад, ще видим, че за този период от време в средностатистическия българин е станал с две години по-възрастен.

Децата до 15-годишна възраст са 900 000, а възрастните хора над 65 години са над 1 милион и половина. Те представляват една четвърт от населението.

Най-много деца живеят в областите Сливен, Ямбол и Пловдив, докато възрастните откриваме предимно във Видин, Габрово и Смолян, където 30% от хората са над 65 години, информира Нова Тв.

