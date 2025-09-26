Българите в Испания се предупредени за 27 и 28 септември: Запасете се с храна и вода

Пиксабей

Знаем, че много българи живеят в Испания и Португалия. Именно за тях създадохме тази карта, пишат от Метео Балканс.

Екипът на Meteo Balkans издаде карта с предупреждения за лошо време, които са валидни за 27-28 септември 2025г.

/ НИВО 1/

Издаваме този код за проливни или “обложни” валежи. Валежите на изолирани места над посочените райони ще са значителни по количества. Очакваните валежи могат да достигнат до 25-40 л./кв.м.

Явления: Над тези райони ще са придружени и от силен вятър!



Предупреждение за опасно време

/НИВО 2/

Валежите на много места над посочените райони ще са значителни по количества. Ще има условия за внезапни наводнения и силни пориви на вятъра. Висок е и рискът от материални щети. Очакваните валежи ще са между 50-80л/кв.м.

Лисабон – Утре вечер континентална Португалия ще усети първите проявления на мощната буря „Габриел“, която започна като ураган в Атлантическия океан и вече е преминала в посттропически циклон. Макар и отслабнал, „Габриел“ продължава да носи със себе си силни ветрове, обилни валежи и опасно вълнение по крайбрежието.

Очакват се пориви между 70 и 100 км/ч по атлантическото крайбрежие, особено в районите около Порто и Лисабон.

Прогнозите сочат локални количества до 80 литра/кв.м. за 24 часа, което създава риск от внезапни наводнения в низините и свлачища в планинските райони.

Вълните могат да достигнат 6–8 метра височина, което прави бреговите зони особено опасни за рибари и туристи.

Най-голямо въздействие се очаква в централната и северната част на страната, включително крайбрежните области на Миньо, Дуро и Байшо Вогу. Южна Португалия също ще бъде засегната, но с по-слаби валежи и ветрове.

Метеорологичният институт (IPMA) издаде „оранжев код“ за силни валежи и вятър.

Крайбрежните власти предупреждават гражданите да избягват морските вълноломи и пристанищата.

Гражданска защита е в готовност за евентуални евакуации в райони с висок риск от наводнения.

Макар „Габриел“ вече да не е ураган, неговите остатъци все още крият сериозна заплаха за Португалия. Утрешната вечер може да се окаже изпитание за инфраструктурата и местното население, затова властите апелират към внимание и дисциплина.

Препоръки към населението



Да се избягват пътувания в късните часове на деня и особено по крайбрежните пътища.

Да се осигурят хранителни и водни запаси за най-малко 24 часа.

Да се укрепят прозорци, балкони и дворове от свободно стоящи предмети, които могат да бъдат повдигнати от вятъра.

