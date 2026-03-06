Българите в чужбина ще подават заявления за гласуване на изборите до 24 март

Булфото

Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за гласуване на парламентарните избори до 24 март, съобщи заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева вчера.

Според хронограмата за изборите на 19 април български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява писмено по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК до 24 март.

Писмените заявления могат да бъдат подадени писмено чрез дипломатическите и консулските представителства или по електронен път на интернет страницата на ЦИК. Електронното подаване на заявление за гласуване ще бъде активирано в 00:00 ч. Срокът за подаване на заявленията е до 24 март, каза Матева, предаде БТА.

Местата и броят на секциите, които ще бъдат разкрити, ще станат ясни на 28 март с решение на ЦИК.

От ЦИК съобщиха вчера, че 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април. Днес започва и разяснителната кампания на ЦИК за вота.

